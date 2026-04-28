◆パ・リーグロッテ―楽天（２８日・ＺＯＺＯマリン）楽天・荘司康誠手が６回７安打、９奪三振、３失点で今季４勝目はお預けとなった。４回まで７つの三振を奪い無失点の好投も５回につかまった。２死から３連打で失点。６回にも先頭の寺地に左越えにソロを被弾した。さらに山本に死球を与え、ポランコに右前打を許し、１死一、三塁のピンチを招くと、友杉にスクイズを決められ３点目を失った。今季は開幕から３戦３勝と勢