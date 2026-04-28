俳優の水上恒司が２８日、都内で主演映画「ＴＯＫＹＯＢＵＲＳＴ―犯罪都市―」（５月２９日公開、内田英治監督）のジャパンプレミアに出席した。破天荒な新人刑事の相葉役。「公開まで１か月先だけど、相葉ヘアで勝手に帰ってきた気持ち」と象徴的なアフロヘアで登場し、「これまで年齢的にも、僕の持ち味でもある正義感あふれる、真面目な役をやってきた。今回、相葉みたいな自由でのびのびした幅のある役を、そうそうたる