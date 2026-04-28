◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（２８日・バンテリンドーム）中日・金丸夢斗投手が７回３安打無失点の好投で交代した。初回に先頭の三森、ヒュンメルから連続三振を奪って立ち上がると、５回１死まで無安打。この回２死一、三塁を切り抜けると、６回と７回も危なげなく抑えた。７回の好機で打席が回って代打。「ボール先行の中で無失点で抑えられたこと、ランナーを背負っても冷静に投げられたことが良かった点です」と２