◆第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（５月２日、京都競馬場・ダート１９００メートル）＝４月２８日、栗東トレセン砂の新星に名乗りを上げる。シルバーレシオ（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父ルヴァンスレーヴ）は、ダートに転じたデビュー２戦目で後続に９馬身差をつけ圧勝。その後も〈４〉〈２〉〈２〉《１》着と高いレベルで堅実に駆けており、満を持しての重賞初挑戦だ。経験を重ねて磨きがかかってきた。前走は狭いスペースを