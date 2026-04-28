◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（２８日・京セラドーム大阪）オリックスのショーン・ジェリー投手の来日初勝利が消えた。１点のリードを保ったまま６回無失点で降板。バトンを渡した２番手・山崎が笹川に同点打を許した。開幕から４試合に登板し、この日を含めて援護点はわずか３。悲運の２１３センチ右腕は、日米「最長身」勝利もお預けとなった。