5代目プレリュードと、オーナーのナタネさん CAR #40｜Honda Prelude ■愛車：ホンダ・プレリュード（1999）■オーナー：ナタネさん（28歳）■このクルマはいつ購入しましたか？2021年4月に購入しました。■お気に入りポイントは何ですか？スパークルイエロー・メタリックの外装や、赤の内装、アウタースライドサンルーフに、ハイパワーDOHC VTECエンジンと