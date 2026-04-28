あの名物アナウンスが帰ってきます。約40年にわたって親しまれたJR松本駅の到着アナウンスが、5月から駅の東西自由通路で復活することがわかりました。「まつもとぉ～まつもとぉ～まつもとぉ～終着松本です」松本市臥雲義尚市長「来月1日から、長く使われてきた音声が東西自由通路で復活する」かつて、松本駅のホームで利用者を迎えた情感あふれる到着アナウンス。声優・沢田敏子さん「まつもとぉᦉ