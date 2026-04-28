元サッカー女子日本代表でタレント・丸山桂里奈（43）が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。マダニにかまれたことについて多くの心配の声があるといい、現状を明かした。25日の投稿で「マダニに噛まれ、皮膚科へ」と庭の手入れ中にマダニにかまれて、病院に行ったことを報告していた丸山。翌26日の投稿では、「ちなみに、マダニに噛まれた場所は左脇腹です。柔らかい場所でした」と明かし、「本当に噛まれたのが私でよか