「あべのハルカス近鉄本店 ウイング館 地2階 惣菜売場」がリニューアルされ、あす4月29日にグランドオープンする。「はるまき専門店」が新たに登場する。【写真】スイートポテトはるまき（195円）、国産黒毛和牛のすき焼きはるまき（486円）などよつばしフーズが出店する「lamp（ランプ）」は、揚げ春巻き、生春巻き、春巻き弁当など30種以上がそろう。同社によると、百貨店内におけるテイクアウト専門のはるまき専門店は全国