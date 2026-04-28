◇パ・リーグオリックス―ソフトバンク（2026年4月28日京セラD大阪）来日4度目の先発で初勝利を目指したジェリーがこの日も安定感抜群の投球を見せた。4回までは散発の1安打ピッチ。最大のピンチだった5回1死二、三塁も海野と柳田を最大の武器であるツーシームで三ゴロ、遊ゴロに仕留めて脱出。6回を85球、3安打無失点で締め、1点のリードを守って救援陣にマウンドを譲った。しかし7回、2番手で登板した山崎が笹川に同