国際園芸博覧会のマスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」とタッチする高市首相＝28日午後、首相官邸高市早苗首相は28日、国際園芸博覧会協会会長の筒井義信経団連会長と官邸で面会し、自身が2027年に横浜市で開かれる国際園芸博覧会（花博）の名誉会長に就任する考えを示した。「日本が誇るGX（グリーントランスフォーメーション）などの技術を世界の舞台に押し上げる機会にしたい」と強調した。筒井氏が面会で「花博のけ