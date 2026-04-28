タレントの青木さやか（53）が、生活感あふれる自宅リビングを披露し、注目を集めている。【映像】リノベした青木さやかの自宅（複数カット）＆手料理2025年4月に更新した自身のYouTubeチャンネルで、2LDKから1LDKにリノベーションした自宅のルームツアーを公開していた青木。テレビやジェットバスが付いた木目調のバスルーム、広々としたキッチンも披露し、「家具も装飾もすべてがセンスある」「おしゃれかつ生活感がちゃんと