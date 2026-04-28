２８日午前９時頃、東京都八王子市旭町の貸金庫で、女性従業員から「貸金庫の扉がこじ開けられている」と１１０番があった。警視庁八王子署員が駆けつけると、金庫室内の貸金庫約９００個のうち２個の扉が壊されていた。うち１個を使っていた元飲食店経営の男性は「事業で得た現金４億〜５億円を盗まれた」と説明しているといい、同署が窃盗事件として調べている。同署幹部によると、貸金庫がある建物と金庫室に入るのに、それ