◇セ・リーグ中日―DeNA（2026年4月28日バンテリンドーム）中日の先発・金丸夢斗が7回無失点の快投。9連戦の初戦を託された左腕がきっちり役目を果たした。快調なペースでスコアボードに0を並べた。初回は先頭の三森、ヒュンメルを連続三振斬り。2回は2死から蝦名に死球を与えたが、後続を断った。3、4回はいずれも3者凡退。DeNA打線を寄せつけなかった。金丸は5回に、この日初安打を許し、2死一、三塁のピンチを背負