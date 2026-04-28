黒柳徹子（92）が、28日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。健康を維持する方法を明かした。この日のゲスト、女優の高畑淳子（71）にこれからの目標を聞くと、「やっぱり健康ですかね」との回答。黒柳は「そうですよね。私たちの仕事は、それだけですよね」と話した。高畑から健康を維持する方法を聞かれると「よく寝て、よく食べます。スクワットぐらいはやってますよ。スクワットって言ってもね、50回