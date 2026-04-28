ものづくりで有名な新潟県の燕市と三条市は、江戸時代からライバル関係。新幹線が開通する時には、どちらの市を駅の名前の前にするかで譲らなかったことも。見かねた元総理の田中角栄氏が「駅は“燕三条”、駅の所在地は“三条市”、高速道路のインターチェンジは“三条燕”」としました。そんな中行われた3回目となる綱引き大会。第1回は三条市、2025年は燕市が勝利していますが、5本勝負の1、2回戦は燕市が勝利。3、4回戦は三条