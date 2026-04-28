HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第10話にて、ダンス未経験ながら驚異的な成長を見せる15歳の練習生・SAKURAがダンス最大の見せ場である大技に抜擢され、スタジオを騒然とさせた。【映像】脚を180度に開き…可愛すぎる15歳練習生の大胆開脚『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人の