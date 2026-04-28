X JAPANのYOSHIKIが27日（日本時間28日）、米ドジャースタジアムで行われたドジャース対マーリンズ戦の試合前セレモニーで米国国歌を演奏した。YOSHIKIは、ドジャースのチームカラーでもあるブルーを基調とした衣装で登場。ドジャースタジアムの凱旋（がいせん）は2年ぶり。ピアノ、DJ、ボーカリストで米国国歌を披露する前代未聞のパフォーマンスで大歓声を巻き起こした。今回のパフォーマンスでは、2名の女性ボーカリストを迎え