グラビアタレントのちとせよしのが、グラビア写真集シリーズ『旬撮GIRL vol.29〜推しをどう撮る？〜』に登場しました。【写真】フェロモンたっぷりのちとせよしのさんちとせさんは「雪国な女」をテーマに、雪見酒を楽しむシチュエーションで撮影に挑みました。雪うさぎをイメージした衣装で登場し、ロッジで暖をとるシーンでは、美尻を突き出すポーズでしっとりとした大人の雰囲気も漂わせています。撮影では、寒さの中で濡れた肌