第二次トランプ政権の発足以来、国際社会はかつてない不確実性の渦中にある。同政権が打ち出す広範な関税措置や、ベネズエラ、イランに対する一方的な軍事介入は、従来の国際秩序を支えてきた多国間協調の枠組みを根底から揺さぶっている。【写真】祖父は元大統領！母はスペイン系フィリピン人の26歳ギャルタレント米国が「アメリカ・ファースト」を掲げ、一国主義と保護主義の路線を鮮明にする一方で、中国は自らを自由貿易体制の