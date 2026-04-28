少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。第6話悪役母親と同じ顔……しているの？【編集部コメント】「邪魔」だと思っていた漫画の中の母親に対して、今度は感情移入し始めたリカコさん。「気持ちがわかりすぎる」とは、先ほどとは大違いですね。立場変われば見方も
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