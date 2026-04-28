特集です。今回取り上げるのは刑務所の受刑者の更生についてです。去年導入された刑罰「拘禁刑」により、刑務所は今、大きな転換期にあります。その核となるプログラムを取材しました。 【写真を見る】受刑者を更生へ導く "対話" の時間北極圏で生まれた手法が日本でも「拘禁刑」導入で刑務所は大きな転換期に核となる更生プログラムを取材（山形） 受刑者「一番の悩みというか課題は人間関係ですね」 受刑者と刑務官が向