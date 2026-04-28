ホワイトソックスの村上宗隆選手が年間67本ペースで本塁打を量産しています。村上選手は日本時間28日のエンゼルス戦の1点差で迎えた7回無死2、3塁の好機で相手左腕のストレートをとらえ、右中間への逆転3ランを記録。今季12本目のアーチで勝利に貢献しました。これで12本塁打でメジャー単独トップに浮上。ここまで29試合を消化し、年間67本ペースとなっています。日本人メジャーリーガー最多記録は、ドジャースの大谷翔平選手が昨
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