停職となった熊本市職員の懲戒処分が取り消しとなりました。懲戒処分が取り消されたのは3年前、熊本市経済観光局に所属していた男性です。男性は、委託業者から協議の録音データの提供を求められたものの、部下にデータを削除させ、上司などにうその報告を繰り返したとして、1か月の停職処分を受けました。これに対し男性は、2024年2月、熊本市人事委員会に処分の取り消しなどを求める審査請求をしていました。人事委