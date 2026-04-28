【ソウル＝藤原聖大】世界平和統一家庭連合（旧統一教会）から不正な金品を受け取ったとして、あっせん収賄罪などに問われた韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領の妻、金建希（キムゴンヒ）氏の控訴審判決が２８日、ソウル高裁であった。高裁は１審が無罪と判断した部分を一部破棄し、懲役４年、罰金５０００万ウォン（約５４０万円）の実刑判決を言い渡した。１審は懲役１年８月だった。聯合ニュースによると、金氏は２０