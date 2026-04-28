【その他の画像・動画等を元記事で観る】数々のボカロP/クリエイターとのコラボで注目を集めるシユイが『杖と剣のウィストリア』Season2エンディング主題歌「リーチライト」のシングルCDをリリースすることが決定。ジャケットにはキャラクターデザイン・総作画監督を務める小野早香が本作のために描き下ろしたエルファリアのイラストを使用。さらに裏面も小野早香が描き下ろした、シユイの似顔絵が掲載。あわせてシユイ似顔絵を使