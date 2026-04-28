米Microsoftは4月27日（現地時間）、プレビュー版「Agility SDK 1.720」と補完版「DXC 1.10.2605.2」を公開し、その中でShader Model 6.10をリリースした。IntelとAMDでは先行機能にアクセスするためのドライバが公開されているが、NVIDIAは独自に問い合わせる必要がある。「Shader Model 6.10」がプレビュー版として公開。LinAlg APIが行列計算を標準化、Shared Memoryの容量制限も撤廃Shader Execution ReorderingやCooperative