¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û²Æ¿·¥¢¥Ë¥á¡Ø³¼¹üµ³»ÎÍÍ¡¢Âþº£°ÛÀ¤³¦¤Ø¤ª½Ð³Ý¤±Ãæ?¡Ù¤Î¿·¤¿¤ÊPV¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£PV¤Ç¤Ï¿·¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥­¥ã¥¹¥È¤Ë´Ø½ÓÉ§¡¢¾®Ìî¸­¾Ï¡¢¾åÅÄÆ·¡¢¿ÛË¬Éô½ç°ì¤é¹ë²Ú¥­¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î½Ð±é¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¶É¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¡¢TOKYO MX¡¢BS11¡¢AT-X¤Ë¤Æ7·î¤è¤êÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿ED¥Æ¡¼¥Þ¤ÏDIALOGUE¡Ü¤¬²Î¤¦¡Ö´ñÀ×¤Ïµ¯¤­¤Ê¤¤¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜPV¤Ï¥¢¡¼¥¯¤¿¤Á¤Î