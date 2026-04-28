【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・アーティストとして活動している田村ゆかりが、6月3日に待望のニューアルバム『はんぶんこ。』をリリースすることが決定した。前作からさらなる進化を遂げた本作は、収録される全11曲すべてが本アルバムのために書き下ろされた新曲。王道のキャッチーなポップスから至極のバラードまで、彼女の持つ多彩な「声」の表現力と唯一無二の世界観がギュッと凝縮された作品となっている。また