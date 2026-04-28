【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・アーティストとして活動している田村ゆかりが、6月3日に待望のニューアルバム『はんぶんこ。』をリリースすることが決定した。前作からさらなる進化を遂げた本作は、収録される全11曲すべてが本アルバムのために書き下ろされた新曲。王道のキャッチーなポップスから至極のバラードまで、彼女の持つ多彩な「声」の表現力と唯一無二の世界観がギュッと凝縮された作品となっている。また
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 世田谷で「彼氏が連れ去られた」
- 2. 川崎の３０代女性がはしか感染 ２２、２３日にＪＲ南武線と東急線利用
- 3. 息子と音信不通 会っていた相手
- 4. 日村が休養 設楽が感じた異変
- 5. 「幼少期から殺人衝動」被告証言
- 6. 日村勇紀が休養 妻が食事制限か
- 7. Switch2 充電の必要性が大反響
- 8. ヒカキン「ONICHA」700万本出荷
- 9. AdoがTVで初顔出し「綺麗すぎ」
- 10. 水ダウで人気UPのSEXY女優が引退
- 1. 世田谷で「彼氏が連れ去られた」
- 2. 川崎の３０代女性がはしか感染 ２２、２３日にＪＲ南武線と東急線利用
- 3. 息子と音信不通 会っていた相手
- 4. 「幼少期から殺人衝動」被告証言
- 5. 約1230万円 通勤手当不正受給か
- 6. 都貸金庫から4~5億円盗まれたか
- 7. シャワー券を買い占め 波紋呼ぶ
- 8. 業務委託費を自腹振込 懲戒免職
- 9. 東山動物園ゴリラの息子も大人気
- 10. 新小岩で3人襲撃 金塊が奪われる
- 1. なにこれ…高市首相の投稿に心配
- 2. 太宰治の命日 市が「お願い」
- 3. 5万円の「インフレ手当」提言
- 4. バイクごと転落 郵便物を紛失か
- 5. セクシー女優 実家近くで撮影も
- 6. 交際相手から暴力…5歳が母守る
- 7. 預金億越え 68歳のリアルな生活
- 8. トイレ我慢 内科医が教える裏技
- 9. 村田製作所 データ9万件が流出
- 10. くじ引き当選の市長選 当選無効
- 1. 台湾 日本の渡航警戒をレベル1に
- 2. 日本の大型タンカー 海峡通過か
- 3. 少量の酒でも脳萎縮のリスクあり
- 4. 韓国の人気ダンサーがSNSで注目
- 5. 米国で科学者らの死亡・失踪続く
- 6. 銃撃で中止の夕食会 2600食寄付
- 7. ロシア派遣北朝鮮兵2千人戦死か
- 8. ボイジャー1号 装置停止し延命へ
- 9. AI分野の国際会議NeurIPSがおわび、中国学術界からの集団ボイコット受け―中国メディア
- 10. 韓国 2030年まで年金支出増加か
- 1. クラファン大手 個人情報流出か
- 2. UAE 石油輸出国機構から脱退か
- 3. 鰻が異例の安さ うな丼800円引き
- 4. 出光タンカーホルムズ海峡通過か
- 5. 新ルール エレコムがお詫び発表
- 6. 7月にロイヤルブレッド値上げへ
- 7. 高齢者医療費 原則3割へ提言
- 8. 東京電力「黄金株」導入を検討か
- 9. 廃墟モールに「バナナの苗工場」
- 10. TDR運営会社 売上高が過去最高
- 1. GoogleのAIが黒人を「ゴリラ」と分類した事件から8年が経過してもGoogle・Apple・Amazon・MicrosoftのAIはゴリラのラベル付けを避けている
- 2. ノースフェイスがAmazonでお得に
- 3. シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのオリジナルマスコット「ペントン」生誕20周年を記念し魅力的な宿泊プランを7月よりスタート
- 4. 【ケータイラボ】新スタイル！全画面フルスライド FULLFACE「913SH」は使いやすい？
- 5. "衝撃の事実"にネットが騒然
- 6. 宅内用Wi-Fiルータ SoftBank Air 02発表。4x4MIMOとCAで受信261Mbps、3日3GB制限無し
- 7. iTunesローカル音楽ライブラリが消えるバグをアップルが認める。来週にも修正パッチ公開
- 8. ボクサーたちが「ヘッドギア」を着けなくなった理由
- 9. 話題のSIMフリースマホの新機種に電波暗箱も！携帯電話系の人気イベント「IIJmio meeting 13」の展示コーナーを紹介【レポート】
- 10. 風景＆ネイチャー レタッチの教科書 : 消し跡が目立たない消去法
- 11. Synology WiFiルーター「RT2600ac」を使ってみたら予想以上の多能さに驚いた
- 12. ソフトバンク iPhoneXの価格発表
- 13. 東京ディズニーランド『クリスマス・ファンタジー』#2 谷口彩菜さんと写真巡り - GetNews girl XMAS トップフォト
- 14. サムスン、「Anti SDE AMOLED」を商標出願。VR向け高精細ディスプレイか？
- 15. たくさんの写真をワンタッチで1枚に！コラージュ作成テクニック：iPhone Tips
- 16. 熱狂の60年代UKを描く『マイ・ジェネレーション ロンドンをぶっとばせ！』 世代を問わず“戦う者”に響く傑作ドキュメンタリー
- 17. 手持ち型の遠隔拘束具「BolaWrap 100」がアメリカの警察に革命を起こすか：世永玲生の電網マイノリティ
- 18. 犬引き取ったと嘘 YouTuber炎上
- 19. 「ロレイン」と朝食を 朝食ロボットがホテルで実証実験、目玉焼きやベーコンを提供
- 20. AMDがノートPC向け新世代CPU「Ryzen 5000」シリーズを発表
- 1. ヤクルト・オスナ 異例の2軍抹消
- 2. TWICEのライブ演出で試合が中断
- 3. りくりゅう引退会見 木原秒泣き
- 4. 阪神 森下が自打球を受けて交代
- 5. 原口元気 延長戦116分に決勝弾
- 6. 大谷の「新情報」米で一斉速報
- 7. 尚弥vs潤人の下馬評を一刀両断
- 8. 強豪相手では 上田の実力疑問視
- 9. バトルスタディーズ第3巻発売記念！上重 聡さん（日本テレビ）×なきぼくろ先生【PL学園OB対談 第1回】
- 10. ガンバ遠藤保仁コーチがもたらす２つの効果。倉田秋は実感「空気感は去年とは違う」
- 11. 【MLB】「あんなのはフィクション」名将が語る一世を風靡した“マネーボール”の真実とカムバックが続くベテラン監督の手腕とは？
- 12. ストレス乗り切れる意外な食材
- 13. りくりゅう引退 三浦が秘話告白
- 14. 涙連発の木原 終始笑顔の三浦
- 15. 三浦璃来明かした「あと4年…」
- 16. フィギュア界の驚きの贈り物事情
- 17. 春巡業途中離脱の横綱・大の里が幕下以下力士と15番で11勝4敗「精度を上げていかないと間に合わない」
- 18. 巨人・川相昌弘 ベンチ入りせず
- 19. 大の里 夏場に危機感抱かせる
- 20. 【ブリーズアップセール】牝馬の最高落札額は「トーセンナチュラルの２０２４」の２６００万円
- 1. 日村が休養 設楽が感じた異変
- 2. 日村勇紀が休養 妻が食事制限か
- 3. Switch2 充電の必要性が大反響
- 4. ヒカキン「ONICHA」700万本出荷
- 5. AdoがTVで初顔出し「綺麗すぎ」
- 6. 水ダウで人気UPのSEXY女優が引退
- 7. 日村 休養直前に見せた「異変」
- 8. エキストラから参加費徴収 賛否
- 9. りくりゅう・三浦璃来の祖母が友人に明かした「2人は結婚するのか？」への“答え”
- 10. 戸田恵梨香は「リアル細木数子」
- 1. 男狩りのババア 社内で関係持つ
- 2. 彼女ならイケる…。遊び人の男性に狙われやすい女性の「特徴」
- 3. 義母の言葉で育児丸投げ 沈黙
- 4. アレルギー食材を早く進めるべき
- 5. 「をかしひつじや」とコラボ
- 6. スケボーに乗るスヌーピーが登場！ブルックス ブラザーズ×PEANUTS春夏コレクション発売中
- 7. 外国人指導に奮闘 教習所の現実
- 8. 元フジアナ「大躍進」の理由は
- 9. ウソ、不倫？ 理想的な結婚をした友人の信じられない姿に…／離婚するなら、今日かもしれない（26）
- 10. 毎日七変化！ キュートなリラックスウェア
- 11. クラブカルチャーをランウエイで再現するマルセロ・バーロン【15-16AWメンズ】
- 12. ディースクエアードが限定ショップを阪急うめだ本店にオープン、夏木マリ&ジローラモのトークショーも
- 13. 8月25日の運勢第1位は天秤座！ 今日の12星座占い
- 14. 12星座【恋妻家男子】ランキング 蠍座男性は寝ている妻にキスしてときめく！
- 15. 12星座【超常現象に遭いやすい】ランキング 蠍座は目に見えないものを見てしまう……
- 16. 女子力に響く男性の一言
- 17. 「食堂」の次は「カフェ」へ！おいしく食べて健康になるタニタの新業態店がオープン
- 18. 超初心者でもできる!「ディズニー仮装」手作り衣装 4つの準備完全マニュアル＆めげずに完成させるコツ
- 19. スタバワッフル ＋30円で激ウマ
- 20. パーマあり？なし？清楚見せの黒髪ミディアムでおしゃれして！