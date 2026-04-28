「大地の公園」ともいわれるジオパークの全国大会が、今年秋に鹿児島で初めて開かれることになり、きょう28日は1回目の実行委員会がありました。 ジオパークは「地質・地形から地球の過去を知り、未来を考えて活動する場所」と定義づけられています。 日本に48か所あるうち、鹿児島には4つあり、火山などの特色のある景観や文化が、観光や教育などに生かされています。 今年11月に鹿児島で全国大会が開かれるこ