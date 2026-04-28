鹿児島県南さつま市の義務教育学校・金峰学園で28日、「1年生を迎える会」が開かれ、初めて児童・生徒全員が顔を合わせました。 6年生と手をつないで入場したのは、今月入学した1年生36人です。 1年生から9年生まで377人が通う南さつま市の金峰学園では、毎年、子どもたちが企画して、新1年生と全員が顔を合わせるイベントを開いています。 アサガオの種を贈ったり、学校を紹介する〇×クイズなどで1年生を歓迎しました。