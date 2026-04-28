【モデルプレス＝2026/04/28】俳優の水上恒司と福士蒼汰が4月28日、都内で開催された映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』ジャパンプレミアに、ユンホ（東方神起）、ピエール瀧、渋川清彦、ヒコロヒー、後藤剛範、内田英治監督とともに出席。福士の鍛え上げた肉体に水上が敗北を宣言した。【写真】32歳俳優、15キロ筋肉と脂肪増量→10キロ脂肪落とした姿◆水上恒司「自由にやらせていただきました」本作は、ハリウッドスターのマ・ドンソ