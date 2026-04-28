5人組グループ・LE SSERAFIMにとって2度目となるワールドツアー『2026 LESSERAFIM TOUR 'PUREFLOW'』の開催が決定した。2026年7月11、12日の仁川公演を皮切りに、日本5都市（大阪・神奈川・静岡・宮城・福岡）11公演を含む、アジア・北米・欧州など世界23都市32公演で開催される。日本公演『2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW' IN JAPAN』は、大阪・大阪城ホール（7月25,26日）、神奈川・Kアリーナ横浜（7月30,8月1,2日）、静岡・エ