”5SOS（ファイブ・ソス）”の愛称で知られる、オーストラリア・シドニー出身のポップ・パンク・バンド5 Seconds of Summerが、11月21日（土）、SGC HALL ARIAKEにて来日公演を開催することを発表した。グローバル累計ストリーミング数は100億回を超え、アルバム・セールスは1800万以上を記録。大ヒット曲「She Looks So Perfect」「Youngblood」「Amnesia」は国境や世代を超えて愛されるアンセムとなり、US Billboard 200ではバン