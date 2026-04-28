今年5周年を迎える福島県福島市で開催される音楽フェス「LIVE AZUMA」の、待望の第1弾アーティストが発表された。第1弾ミュージシャンとして出演が決定したのは、MONGOL800、湘南乃風、GENIC、SPECIAL OTHERS、レトロリロン、OddRe:、新しい学校のリーダーズ、Tribe Sampler Collectiveの8組。今年もステージ以外のマーケット・ワークショップのエリアは 「PARK LIFE」と銘打って入場無料で開催される。本フェスの名物の一つとも言