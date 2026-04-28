香りがきわ立つみずみずしい新鮮な旬の食材で、春の味覚を堪能しましょう！ そこでオススメなのが「鶏もも肉×新じゃが」で作る絶品おかず5選です。人気食材の鶏もも肉と新じゃがの組み合わせで、ごはんが進むおかずを用意できます。ストックした新じゃがで、家族みんなで旬の食べ比べを楽しみませんか？ お子さんも喜ぶ「甘辛炒め煮」 味がしみ込む絶品のおいしさ。 王道の組み合わせ「味噌バター炒め」 食欲を刺激する香りも