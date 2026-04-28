高市総理は28日、エジプトのエルシーシ大統領と電話会談をおこない、緊迫する中東情勢の早期沈静化に向け、連携を強化していくことで一致しました。高市総理は28日、エジプトのエルシーシ大統領とおよそ20分間、電話会談をおこないました。冒頭、高市総理はイラン情勢をめぐり、エジプトがパキスタンをはじめとする仲介国とともに外交的解決に向けて努力していることに敬意を示し、日本としてもエジプトとも連携し、事態の早期沈静