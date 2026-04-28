俳優の矢本悠馬（35）が、28日放送のフジテレビ系「超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜」（火曜後7・00）にVTR出演し、“陰キャ”をこじらせた自身の性格を分析した。気になる事象を“超調査”するバラエティー番組。この日のテーマは「陽キャVS陰キャ」で、自分が陽気な性格か、そうでないかを質問によりチェックし、あぶり出した。出演作では明るくひょうひょうとしたキャラクターを演じることが多い矢本だが