2026年3月1日から5月31日まで、ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留（東京都港区東新橋1-6-3）24階オールデイダイニング「ハーモニー」にて「春の摩天楼ディナー」が提供されています。肉と魚の贅沢なダブルメイン菜の花、山菜、筍など春の味覚を使用したコースディナーです。生ハムと菜の花のアンサンブル、山菜のガーリックマリネ ブルスケッタなど4種類を味わえるタパス、冷製と温製それぞれ楽しめるオードブルが登