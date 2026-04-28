いまだ鎮圧に至っていない岩手県大槌町の山林火災。県内からも消防隊員が派遣され消火活動にあたっています。「何が何でも住宅を守る」。新潟に戻ってきた隊員が現地の様子を報告しました。岩手県での活動を終え、27日夜、他の隊員に先行して戻ってきたという2人。緊急消防援助隊杉本 博一 新潟県大隊長「緊急消防援助隊、第一次派遣隊、 現地活動を引き継ぎ、帰庁しました」国からの派遣要請を受け出動していた緊急消防援助隊で