4月28日（現地時間27日、日付は以下同）。デンバー・ナゲッツが、ホームのボール・アリーナでミネソタ・ティンバーウルブズ相手に125－113で勝利し、「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンドを2勝3敗とした。 このシリーズで、ナゲッツは19日の初戦こそ制すも、続く第2戦から4戦にかけて3連敗を喫し、ウルブズに王手をかけられていた。なかでもニコラ・ヨキッチは