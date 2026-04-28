愛美が、初のツーマンライブ『AIMI Presents 2MAN LIVE SHOW「A-GAME」』を8月8日、9日にヒューリックホール東京で開催する。 （関連：水瀬いのり、愛美、夜道 雪……多彩なクリエイターと共鳴した女性声優の最新作各作品に凝縮されたクリエイティビティ） 同公演は、愛美自身が企画する初のツーマンライブ。DAY1の8月8日（土）には田所あずさ、DAY2の8月9日には相羽あいなが出演し、BanG D