Sir Vanityが、1st EPを7月8日にリリースする。 （関連：TWO-MIX、fripSide、GRANRODEO、Sir Vanity……声優が属する音楽ユニットの歴史を辿る） 本作には、全3曲を収録予定。Amazon.co.jp、タワーレコード全店、楽天ブックス、アニメイト、きゃにめでの予約が可能で、各法人で異なるチェキ風カードが特典として付属する。 また、8月から開催される『Sir Vanity Live Tour 2026』のチケット優先