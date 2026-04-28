サントリーサンバーズ大阪が4月24日、Instagramを更新。2025-26シーズンで同チーム所属の髙橋藍（24）が退団することを発表した。 【画像】女子バレー日本代表24歳美女のTシャツ姿に「キュン死してまうわ」「モデル顔負けの可愛さでヤバい」と反響続々 「【退団選手のお知らせ】」と投稿されたのは、髙橋がチームのユニフォームを着用してほほ笑むメモリアル写真。