マドリード・オープン 大会期間：2026年4月22日～2026年5月3日 開催地：スペイン マドリード コート：クレー（赤土） 結果：[ヤニク シナー] 2 - 0 [キャメロン ノーリー] 試合の詳細データはこちら≫ マドリード・オープン第8日がスペイン マドリードで行われ、男子シングルス4回戦で、第1シードのヤニク シナーと第19シӦ