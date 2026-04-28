カバラットは2月10日、北海道札幌市に「占いの館カバラットすすきの店」をオープンしました。■予約不要で思い立ったときに気軽に立ち寄れる新スポット同店は、10分2,500円で気軽に受けられる短時間鑑定や、複数の占い師を“はしご”できるスタイルが特徴。予約不要のため、思い立ったときにふらっと立ち寄る事ができ、観光客の気軽な思い出づくりや運試し感覚で楽しめる新スポットとなっています。店内では、オープンスペースを設