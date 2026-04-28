LGエレクトロニクス・ジャパンは、16インチモニター採用で質量1,199gのモバイルノートPC「LG gram Pro 16」計3モデルを4月28日（火）に発売した。 筐体にマグネシウムとアルミニウム合金の新素材「Aerominum（エアロミニウム）」を採用し、薄さ12.4mmの筐体ながらMIL規格準拠の堅牢性を確保しているのが特徴。 ラインアップには、「有機ELディスプレイ」搭載モデルと、「IPS液晶」搭載モデルが用意される。