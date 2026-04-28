【その他の画像・動画等を元記事で観る】 紫 今が4月8日0時に配信リリースした新曲「New Walk」のCDが、6月3日に発売される。 ■LPサイズのジャケットには『左ききのエレン』の主人公・エレンが登場 「New Walk」は、テレ東系列にて放送開始中のTVアニメ『左ききのエレン』（毎週火曜24時～）のエンディングテーマ。 カップリングには、3月に開催されたツーマンツアー『MULASAKI IMA presen