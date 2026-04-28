4月28日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■特別優待―――――――――――― オリエンタルランド [東証Ｐ]決算月【3月】4/28発表 上場30周年を記念して特別株主優待を実施。26年9月末時点で100株以上を保有する株主に対し、通常の優待に加えて、東京ディズニーリゾートで利用可能な1デーパスポ}