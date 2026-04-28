北京市内にある国家自然博物館で4月28日、「ティラノサウルスT-REX--恐竜の王特別展」が開幕しました。会期は10月11日まで続きます。本展では、ティラノサウルスの骨格化石が中国本土で初公開されるだけでなく、国内外のティラノサウルス類の標本が初めて同時に展示され、中国のティラノサウルス類ファミリーのメンバーも勢ぞろいしています。本展では、中生代白亜紀後期（約6800万〜6600万年前）の陸上における頂点捕食者だったテ